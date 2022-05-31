Экс-тренер «Гранады» Диего Мартинес назначен на пост главного тренера «Эспаньола»

Бывший главный тренер «Гранады» Диего Мартинес возглавил «Эспаньол». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.
Диего Мартинес заключил контракт с «Эспаньолом» сроком на два сезона до лета 2024 года.
Под руководством 41-летнего испанского специалиста «Гранада» сначала сумела квалифицироваться в испанскую Примеру, а затем в первом же сезоне в высшем дивизионе страны смогла отобраться в Лигу Европы. «Гранада» в том еврокубковом сезоне сумела добраться до четвертьфинальной стадии турнира, где по сумме двух матчей уступила английскому «Манчестер Юнайтед».
Ранее появлялась информация о том, что Диего Мартинес может вернуться в «Севилью». Специалист ранее работал в системе испанского клуба.
В сезоне-2021/2022 «Эспаньол» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка после 38 сыгранных матчей.
- 31 мая 2022
-
16:44
-
16:37
-
16:29
-
16:22
-
16:15
-
16:14
-
16:05
-
16:04
-
16:02
-
15:41
-
15:36
-
15:23
-
15:16
-
15:09
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:45
-
14:29
-
14:25
-
14:24
-
14:21
-
14:18
-
14:14
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:43
-
13:40
-
13:39
-
13:22
-
13:15