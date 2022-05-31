Экс-тренер «Гранады» Диего Мартинес назначен на пост главного тренера «Эспаньола»

Бывший главный тренер «Гранады» Диего Мартинес возглавил «Эспаньол». Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Диего Мартинес заключил контракт с «Эспаньолом» сроком на два сезона до лета 2024 года.

Под руководством 41-летнего испанского специалиста «Гранада» сначала сумела квалифицироваться в испанскую Примеру, а затем в первом же сезоне в высшем дивизионе страны смогла отобраться в Лигу Европы. «Гранада» в том еврокубковом сезоне сумела добраться до четвертьфинальной стадии турнира, где по сумме двух матчей уступила английскому «Манчестер Юнайтед».

Ранее появлялась информация о том, что Диего Мартинес может вернуться в «Севилью». Специалист ранее работал в системе испанского клуба.

В сезоне-2021/2022 «Эспаньол» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 42 очка после 38 сыгранных матчей.