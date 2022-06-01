Люся Чеботина заявила, что она и МакSим пели под фонограмму после финала Кубка России
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Певица Люся Чеботина отреагировала на информацию о том, что она и МакSим пели после завершения финала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Динамо» под фонограмму.
«Захожу в комментарии — все пишут, что я пела под «плюс», такая-сякая. Ребят, мы обе пели под фонограмму, потому что такие были условия, и это нормально, потому что это огромный стадион, было очень тяжело настроить лайв на одну песню», — сказала певица в видео, опубликованном в одной из её социальных сетей.
Напомним, финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» прошёл 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Победу со счётом 2:1 одержали красно-белые.
Игроки «Спартака» прервали пресс-конференцию:
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