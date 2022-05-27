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Люся Чеботина рассказала, почему стала болеть за «Динамо»

Люся Чеботина рассказала, почему стала болеть за «Динамо»
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Российская певица Люся Чеботина рассказала, как стала болельщицей московского «Динамо».

«Дело в том, что с Фёдором Смоловым мы знакомы уже несколько лет. Но на игру этого замечательного клуба «Динамо» меня привела хорошая подруга. Я была поражена, насколько домашняя, уютная и дружеская атмосфера царит в команде. Мне показалось, как будто я знаю ребят лично всю жизнь. С первых встреч, как только мы познакомились, я решила, что буду ярым футбольным болельщиком и буду болеть за ребят и поддерживать их.

В общении мне очень понравился Антон Шунин, так же как и Арсен Захарян. На самом деле все ребята супердобрые и суперлояльные. Хочется пожелать ребятам, чтобы они не нервничали и не переживали. У них за спинами есть мы, болельщики. Мы их поддержим, любим и желаем выиграть 29-го числа. Хочется, чтобы изначально они чувствовали себя на победной волне. Пожелаем им удачи, потому что удача – важный, неотъемлемый фактор», — цитирует Чеботину пресс-служба бело-голубых.

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