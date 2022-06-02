Сандро Шварц назначен главным тренером «Герты»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц возглавил берлинскую «Герту», информирует клубный сайт.

43-летний немецкий специалист подписал с «Гертой» контракт до 2024 года. Официальная презентация Шварца в качестве главного тренера берлинской команды состоится 20 июня и пройдёт в формате совместной пресс-конференции со спортивным директором клуба.

Напомним, после окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил, что уходит из московского клуба.

В сезоне-2021/2022 под руководством немецкого специалиста московское «Динамо» завоевало бронзовые медали Российской Премьер-Лиги. Команда также сумела добраться до финала Кубка России.

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