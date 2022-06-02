Погребняк объяснил, с чем связан спад спроса на российских футболистов в Европе

Бывший российский нападающий Павел Погребняк поделился мнением о том, с чем связан спад спроса на российских футболистов в Европе.



«Наверное, игроки на российском рынке не пользуются спросом в Европе. Стоит признать это. Чемпионат России и сейчас не на высшем уровне, а это отстранение от еврокубков скажется ещё больше. Почему последние поколения российских игроков сильно слабее нашего поколения? Много факторов. Тот же лимит на легионеров. Мы росли не в теплой ванной, как сейчас, а в жёсткой конкуренции с иностранцами, которые покупались за десятки миллионов. И мы выигрывали эту конкуренцию», — цитирует Погребняка Vprognoze.ru.



Павел Погребняк выступал за «Урал», «Тосно», московское «Динамо», «Рединг», «Фулхэм», «Штутгарт», петербуржский «Зенит», «Томь», «Шинник», «Химки», «Балтику» и московский «Спартак», воспитанником которого является.