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Погребняк: мастерства у Аргентины больше, чем у Италии. Аргентинцы – претенденты на ЧМ

Погребняк: мастерства у Аргентины больше, чем у Италии. Аргентинцы – претенденты на ЧМ
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Бывший российский нападающий Павел Погребняк отреагировал на победу национальной команды Аргентины в Финалиссиме над сборной Италии (3:0).

«Италия же не с какой-то там Албанией играла, а с Аргентиной. Вы же видели их линию нападения! Против такой мощной атаки может проиграть любая команда мира. Вот и всё. Мастерства у Аргентины побольше.

У них очень хороший коллектив сложился. Мы это видели после финального свистка, когда все вместе праздновали. У Месси хорошие отношения с Ди Марией и Мартинесом, что очень важно для атмосферы в команде. Конечно, они претенденты на титул чемпионов мира в этом году», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Отметим, что итальянцы стали победителями чемпионата Европы по футболу, а сборная Аргентины победила на последнем Кубке Америки.

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