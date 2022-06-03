«Валенсия» объявила об уходе главного тренера. Команду может возглавить Руй Витория

«Валенсия» на своём официальном сайте объявила об уходе Хосе Бордаласа с должности главного тренера команды.

«Клуб благодарит Хосе Бордаласа за усилия и преданность делу во время работы с «Валенсией» и желает тренеру удачи в его дальнейших начинаниях», — написала пресс-служба «летучих мышей».

Стоит отметить, что испанские СМИ выделяют две основные кандидатуры на пост нового главного тренера «Валенсии» — португальский экс-наставник «Спартака» Руй Витория и итальянский специалист Дженнаро Гаттузо.

Напомним, под руководством Бордаласа «Валенсия» вышла в финал Кубка Испании, а также набрала 48 очков в 38 матчах и заняла девятое место в турнирной таблице испанской Примеры по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Испании стал мадридский «Реал».

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