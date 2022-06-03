В «Зените» опровергли информацию об интересе к вратарю «Алании» Солдатенко
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе команды к вратарю «Алании» Ростиславу Солдатенко.
«Переговоры с «Аланией» не ведутся», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее об интересе «Зенита» к вратарю команды из Владикавказа сообщал Metaratings. 25-летний Солдатенко выступает за «Аланию» с 2019 года. С тех пор Ростислав принял участие в 93 матчах, в которых пропустил 90 голов и 39 раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекло по окончании сезона-2021/2022 (информация Transfermarkt).
Ранее Солдатенко играл за «Нефтехимик», «ТСК-Таврию», ростовский СКА и «Сочи».
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