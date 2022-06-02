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«Зенит» получил чемпионский кубок РПЛ на вечное хранение

«Зенит» получил чемпионский кубок РПЛ на вечное хранение
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Санкт-петербургский «Зенит» получил чемпионский кубок Российской Премьер-Лиги на вечное хранение. Об этом сообщает телеграм-канал сине-бело-голубых.

«Зенит» заслужил это право как команда в третий раз подряд выигравшая чемпионат России. Согласно регламенту клуб, победивший в РПЛ три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает кубок на вечное хранение. В таком случае лига изготавливает новый трофей. Отметим, что «Зенит» в 2019 году уже получал чемпионский кубок старого образца на вечное хранение, выиграв российское первенство в пятый раз в истории.

Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл РПЛ. Вторую строчку занял «Сочи», третьим стало московское «Динамо».

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