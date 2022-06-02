«Зенит» получил чемпионский кубок РПЛ на вечное хранение
Поделиться
Санкт-петербургский «Зенит» получил чемпионский кубок Российской Премьер-Лиги на вечное хранение. Об этом сообщает телеграм-канал сине-бело-голубых.
«Зенит» заслужил это право как команда в третий раз подряд выигравшая чемпионат России. Согласно регламенту клуб, победивший в РПЛ три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает кубок на вечное хранение. В таком случае лига изготавливает новый трофей. Отметим, что «Зенит» в 2019 году уже получал чемпионский кубок старого образца на вечное хранение, выиграв российское первенство в пятый раз в истории.
Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. «Зенит» в четвёртый раз подряд выиграл РПЛ. Вторую строчку занял «Сочи», третьим стало московское «Динамо».
Комментарии
- 2 июня 2022
-
23:44
-
23:43
-
23:40
-
23:36
-
23:18
-
23:09
-
22:56
-
22:55
-
22:33
-
22:28
-
22:23
-
22:13
-
21:58
-
21:49
-
21:47
-
21:36
-
21:20
-
21:14
-
20:54
-
20:46
-
20:42
-
20:34
-
20:34
-
20:21
-
19:53
-
19:51
-
19:43
-
19:35
-
19:19
-
19:16
-
18:59
-
18:54
-
18:45
-
18:23
-
18:20
Партнерский контент