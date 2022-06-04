Льорис — про 1:2 с Данией: нам нужно собраться и вновь почувствовать победный вкус

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал результат матча с Данией (1:2) в Лиге наций.



«Конечно, мы разочарованы этим поражением. Нужно сделать выводы из этой игры. Эта неудача прервала нашу успешную серию. Нам нужно собраться и вновь почувствовать победный вкус», — цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.



Напомним, что счёт в игре на 51-й минуте открыл Карим Бензема. Он разыграл стеночку с Кристофером Нкунку на правом краю атаки, принял обратный пас уже в центре штрафной и с левой ноги пробил точно в нижний угол ворот.



Спустя 17 минут Андреас Корнелиус восстановил равенство на табло. Пьер-Эмиль Хёйбьерг исполнил расчётливый заброс в штрафную, отрезав всю линию обороны французов, а Корнелиус технично пробил мимо вратаря. На 88-й минуте Корнелиус оформил дубль.