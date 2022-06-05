Магат – о Левандовском: возрастные игроки, добившиеся многого, иногда становятся проблемой

Известный немецкий тренер Феликс Магат высказался о ситуации с отказом от продления контракта звёздным нападающим мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовски.

«Это можно назвать фундаментальной проблемой. Возрастные игроки, которые много сделали для клуба, иногда становятся проблемой. Тренеру сложно сделать выбор. Я считаю, что клуб должен активно решать такие вопросы по контракту на ранней стадии, а не ждать, пока вас заставят это сделать. В таком случае всегда лучше действовать самим, а не реагировать на произошедшее. Это неприятная ситуация для всех участников. Он был суперуспешен в мюнхенской «Баварии» и отдавался до самого конца», — приводит слова Магата Blick.

Напомним, контракт Роберта Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач. По данным СМИ, главным претендентом на нападающего является испанская «Барселона».

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