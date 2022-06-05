Магат – о Левандовском: возрастные игроки, добившиеся многого, иногда становятся проблемой

Известный немецкий тренер Феликс Магат высказался о ситуации с отказом от продления контракта звёздным нападающим мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовски.
«Это можно назвать фундаментальной проблемой. Возрастные игроки, которые много сделали для клуба, иногда становятся проблемой. Тренеру сложно сделать выбор. Я считаю, что клуб должен активно решать такие вопросы по контракту на ранней стадии, а не ждать, пока вас заставят это сделать. В таком случае всегда лучше действовать самим, а не реагировать на произошедшее. Это неприятная ситуация для всех участников. Он был суперуспешен в мюнхенской «Баварии» и отдавался до самого конца», — приводит слова Магата Blick.
Напомним, контракт Роберта Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне нападающий провёл за мюнхенский клуб 46 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и сделал семь результативных передач. По данным СМИ, главным претендентом на нападающего является испанская «Барселона».
Польша обыграла Уэльс в первом матче Лиги наций УЕФА.
- 5 июня 2022
-
03:55
-
03:33
-
03:18
-
03:15
-
03:01
-
00:50
-
00:26
-
00:05
-
00:02
-
00:00
- 4 июня 2022
-
23:36
-
23:26
-
23:21
-
23:15
-
23:01
-
23:01
-
22:36
-
22:22
-
22:15
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:43
-
21:42
-
21:38
-
21:22
-
21:16
-
21:08
-
21:01
-
21:00
-
20:54
-
20:36
-
20:29
-
20:27
-
20:17