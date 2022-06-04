«Бавария» готова продать Левандовского из-за опасений, что форвард сам разорвёт контракт

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может в ближайшее время покинуть мюнхенский клуб, сообщает Bild.
По информации источника, руководство «Баварии» готово продать форварда из-за опасений, что он сам разорвёт контракт с клубом. Согласно пункту 17 устава ФИФА футболист может расторгнуть долгосрочный договор по достижении 28 лет. Если нападающий захочет разорвать контракт, ему придётся выплатить зарплату за последний год соглашения — € 24 млн.
Напомним, 30 мая Роберт Левандовски заявил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть немецкий клуб. В минувшем сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах. Он забил 50 мячей и сделал семь результативных передач. Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
- 4 июня 2022
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