Игрок сборной Италии Флоренци высказался о матче с Германией, который завершился вничью

Футболист сборной Италии Алессандро Флоренци, который в минувшем сезоне выступал за «Милан», прокомментировал итоги матча со сборной Германии (1:1) в Лиге наций.

«Надевая футболку сборной, каждый раз ощущаешь ответственность. Нам нужно было дать посыл, что мы начинаем с чистого листа, и, думаю, нам это удалось. Ради сборной все выложились даже больше, чем могли. Нашей команде нужно начать заново, молодые и голодные игроки будут нас подстёгивать», — приводит слова Флоренци Football Italia.

Ранее, 1 июня, в матче межконтинентальных чемпионов «Финалиссима» сборная Италии уступила сборной Аргентины со счётом 0:3.

Напомним, сборная Италии не выступит на предстоящем чемпионате мира 2022 года в Катаре. Действующий чемпион Европы в стыковом матче за право участия на ЧМ-2022 не сумел обыграть сборную Северной Македонии (0:1).

Гол Лоренцо Пеллегрини в матче Италия — Германия (1:1):

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