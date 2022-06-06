«СКА-Хабаровск» объявил о назначении Шаронова главным тренером

Российский специалист Роман Шаронов стал новым главным тренером «СКА-Хабаровск». Соглашение с 45-летним тренером рассчитано до конца сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба в своём телеграм-канале.

В качестве игрока Шаронов большую часть карьеры провёл в «Рубине», дважды став с казанцами чемпионом России, а также выиграв Кубок и Суперкубок страны. Роман — участник чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов.



Свой тренерский путь Шаронов начал в академии «Рубина», после чего возглавлял молодёжную и главную команды казанского клуба. Последним местом работы наставника был кипрский «Пафос», который он покинул в июле прошлого года.

Контракт был заключён на встрече с губернатором Хабаровского края, председателем попечительского совета «СКА-Хабаровск» Михаила Дегтярёва.