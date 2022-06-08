Мертенс может перейти в «Рому». Он хочет получать € 4,5 млн в год, клуб это не устраивает
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, агенты игрока связывались с руководством «Ромы», которому предложили услуги форварда. Бельгиец запрашивает у римского клуба зарплату в размере € 4,5 млн, римляне готовы предложить на миллион меньше.
По действующему соглашению зарплата Мертенса оценивается в € 4,5 млн без учёта бонусов (которые достигают ещё € 1 млн).
34-летний бельгиец выступает за клуб из Неаполя с 2013 года, его действующий контракт истекает нынешним летом. В 33 матчах сезона Мертенс забил 11 мячей. Всего в 393 играх за «Наполи» на счету Мертенса 146 голов, и этот результат является лучшим в истории клуба.
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