В «Рубине» ответили на вопрос, получит ли клуб деньги за трансфер Хвичи в «Наполи»
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о ситуации с полузащитником Хвичей Кварацхелией.
«Получит ли «Рубин» деньги за Хвичу? Всё будет зависеть о УЕФА. У нас есть договорённость, и если решение будет положительное, то получим. УЕФА же хитрецы. Они же сейчас не скажут, что мы сейчас освободим или сделаем их свободными агентами. Они скажут – мы продлеваем решение. А ведь у многих уже закончатся контракты. Очень надеемся, что у всех там благоразумие восторжествует, но готовимся к худшему», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата».
31 марта 21-летний Кварацхелия стал игроком «Динамо» из Батуми. Далее стало известно, что полузащитник разорвал контракт с «Рубином», а в летнее трансферное окно станет игроком «Наполи».
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