В ФНЛ рассказали о возможной смене формата проведения чемпионата в следующем сезоне

Медиадиректор ФНЛ Ярослав Кулемин рассказал о возможной смене формата проведения чемпионата в следующем сезоне.



«В настоящее время обсуждение формата ФНЛ на будущий сезон продолжается, у клубов есть время определиться, в пятницу, возможно, пройдёт ещё одно совещание.



После этого решение должно быть вынесено на утверждение президиумом ФНЛ. Это обычная процедура, нормальный рабочий процесс, лига и клубы нацелены выбрать оптимальный вариант как по количеству команд, так и по дате начала турнира.



Ранее клубы неоднократно высказывали пожелания о разгрузке календаря и недельном цикле подготовки, что особенно важно в такой непростой лиге, как ФНЛ, это также принято во внимание», — сказал Ярослав Кулемин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.