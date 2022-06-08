В ФНЛ рассказали о возможной смене формата проведения чемпионата в следующем сезоне

Медиадиректор ФНЛ Ярослав Кулемин рассказал о возможной смене формата проведения чемпионата в следующем сезоне.
«В настоящее время обсуждение формата ФНЛ на будущий сезон продолжается, у клубов есть время определиться, в пятницу, возможно, пройдёт ещё одно совещание.
После этого решение должно быть вынесено на утверждение президиумом ФНЛ. Это обычная процедура, нормальный рабочий процесс, лига и клубы нацелены выбрать оптимальный вариант как по количеству команд, так и по дате начала турнира.
Ранее клубы неоднократно высказывали пожелания о разгрузке календаря и недельном цикле подготовки, что особенно важно в такой непростой лиге, как ФНЛ, это также принято во внимание», — сказал Ярослав Кулемин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 8 июня 2022
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