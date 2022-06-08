Источник: матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге

Матч Суперкубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт 9 июля в Санкт-Петербурге, сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, жеребьёвки не будет, как и двухматчевого противостояния.
Ранее стало известно, какие города претендуют на проведение Суперкубка России. В соответствии с запросом, поступившим в Российский футбольный союз от Российской Премьер-Лиги, решение о месте проведения Суперкубка России будет принято бюро исполкома РФС до конца текущей недели. На то, чтобы провести матч, претендуют три города — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.
При принятии решения анализируется ряд факторов, в том числе финансовая модель мероприятия, вместимость арен, опыт проведения игр аналогичного уровня и другие аспекты.
- 8 июня 2022
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