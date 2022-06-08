В «Факеле» рассказали о комиссии и подготовке стадиона к РПЛ

В «Факеле» сообщили, что стадион клуба проходит проверку комиссией из Российской Премьер-Лиги.



«Сегодня Центральный стадион профсоюзов посетила комиссия из РПЛ во главе с исполнительным директором лиги Сергеем Чебаном. На арене представители лиги встретились с руководством области. Губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил с членами комиссии подготовку стадиона и заверил их, что все работы будут завершены в срок.



На Центральном стадионе профсоюзов уже демонтировано табло, идёт смена повреждённых кресел, ведётся подготовка поля, мачт освещения, раздевалок и иных подтрибунных помещений, зоны повышенной комфортности, выполняются работы по прокладке коммуникаций для СКУД и рекламных LED-панелей, а также приведению арены к соответствию требованиям основного вещателя лиги», — говорится в сообщении клуба.