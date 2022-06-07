В «Факеле» отказались комментировать слова Нагучева. Он назвал стадион клуба «страшилищем»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов отреагировал на слова комментатора Романа Нагучева, который ранее раскритиковал домашний стадион воронежского клуба.



«Про Нагучева ничего не буду комментировать. Будут ли комментарии, почему вокруг стадиона всё покрыто мраком (вопрос журналиста. — Прим. «Чемпионата»)? Почему покрыто мраком?



Всё должно быть готово до 30 июля. Почему никто не даёт официальную информацию? У людей, наверное, есть какие-то свои рабочие моменты, вы так не думаете?» — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, «Факел» по итогам сезона-2021/2022 Футбольной национальной лиги (ФНЛ) поднялся в Российскую Премьер-Лигу, однако домашняя арена клуба из Воронежа по-прежнему не соответствует требованиям высшего дивизиона.