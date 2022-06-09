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Ляказетт уже сегодня станет игроком «Лиона»

Ляказетт уже сегодня станет игроком «Лиона»
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Французский нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт уже сегодня официально перейдёт в «Лион», сообщает RMC Sport.

По информации источника, для объявления о переходе игрока подготовили целую пресс-конференцию, на которой будет объявлена данная новость.

Напомним, 31-летний французский футболист не стал продлевать соглашение с английским клубом.

Ляказетт стал футболистом лондонского «Арсенала» в 2017 году, перейдя из «Лиона». В 206 матчах за английскую команду французский нападающий забил 71 гол и отдал 36 результативных передач. С 2013 по 2017 год Ляказетт вызывался в национальную команду Франции.

Лондонский «Арсенал» в 38 матчах набрал 69 очков и занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

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