Александр Ляказетт сегодня пройдёт медосмотр для «Лиона»

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт, который покинет клуб в конце июня, пройдёт медицинский осмотр перед переходом в «Лион» сегодня, 8 июня, сообщает Sky Sports.
Напомним, 31-летний французский футболист не стал продлевать соглашение с английским клубом.
Ляказетт стал футболистом лондонского «Арсенала» в 2017 году, перейдя из «Лиона». В 206 матчах за английскую команду французский нападающий забил 71 гол и отдал 36 результативных передач. С 2013 по 2017 год Ляказетт вызывался в национальную команду Франции.
Лондонский «Арсенал» в 38 матчах набрал 69 очков и занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».
Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?
- 8 июня 2022
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