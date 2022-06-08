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Александр Ляказетт сегодня пройдёт медосмотр для «Лиона»

Александр Ляказетт сегодня пройдёт медосмотр для «Лиона»
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Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт, который покинет клуб в конце июня, пройдёт медицинский осмотр перед переходом в «Лион» сегодня, 8 июня, сообщает Sky Sports.

Напомним, 31-летний французский футболист не стал продлевать соглашение с английским клубом.

Ляказетт стал футболистом лондонского «Арсенала» в 2017 году, перейдя из «Лиона». В 206 матчах за английскую команду французский нападающий забил 71 гол и отдал 36 результативных передач. С 2013 по 2017 год Ляказетт вызывался в национальную команду Франции.

Лондонский «Арсенал» в 38 матчах набрал 69 очков и занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

Кто создал больше всего голевых шансов за этот сезон в АПЛ?

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