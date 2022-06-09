Канищев: Турция для Дзюбы — супервариант. Это лучше, чем клуб РПЛ

Бывший советский футболист Александр Канищев поделился мнением о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в турецкий клуб.
«Если в варианте продолжения карьеры в Турции есть доля правды, то это не просто отличный, а супервариант. Если этот трансфер состоится, то это будет успехом. Так как по определённым обстоятельствам окно в Европу для наших спортсменов захлопнулось, то в Турции Артём может ещё поиграть, проявить себя.
Если будет предложение из РПЛ и из Турции, то, конечно же, лучшим вариантом продолжения карьеры будет именно турецкий чемпионат», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, куда перешёл как раз из «Спартака» на правах свободного агента. Он становился лучшим бомбардиром команды в сезонах-2015/2016 (23), 2018/2019 (13), 2019/2020 (21), 2020/2021 (22) и 2021/2022 (13).
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