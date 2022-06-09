Уткин: в 2019 году матч между «Сочи» и «Оренбургом» перенесли по надуманной причине

Российский спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал тренера «Сочи» Владимира Федотова в связи с его уходом с поста наставника «Оренбурга».

«В 2019 году Федотов возглавлял «Оренбург», клуб к концу года шел на 10-м месте, а команда «Сочи», которая собиралась перекупить Федотова, занимала последнее место. И в последнем перед Новым годом туре «Сочи» и «Оренбург» должны были сыграть 1 декабря. 30 ноября матч был перенесён.



А почему? А потому что в «Сочи» разразилась эпидемия. У меня по этому поводу есть доверительная информация. Было сообщено, что в «Сочи» разразилась эпидемия ангины. Она, кстати, не помешала никому из сочинцев через пару дней отправиться в отпуска. Но игру перенесли.



Следите внимательно за датами. 30 ноября было объявлено о переносе игры «Сочи» – «Оренбург», которая была назначена на 1 декабря, а уже 8 декабря было сообщено, что Федотов возглавляет «Сочи».



Если бы тогда «Оренбург», например, прибил бы «Сочи», это было бы очень неудобно Федотову. Но игра была перенесена из-за надуманной совершенно причины. Почему? Да потому что Владимир Федотов переходил», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.