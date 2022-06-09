Уткин: Федотов дал добро на работу в «Сочи», а потом стал искать новую. Это не по понятиям
Поделиться
Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал возможное назначение тренера «Сочи» Владимира Федотова в другой российский клуб.
«После получения предложения по продлению контракта от «Сочи» Федотов ринулся искать работу. Это не по понятиям – сообщить свои требования, получить ответ «да» и потом куда-то ещё ринуться. Сейчас он бегает по разным клубам. За этим крайне забавно наблюдать», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.
Ранее русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала наставника «Сочи» Владимира Федотова лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Под его руководством клуб впервые завоевал серебряные медали чемпионата России.
Ранее сообщалось, что тренер может возглавить ЦСКА.
Комментарии
- 9 июня 2022
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:24
-
20:59
-
20:59
-
20:49
-
20:35
-
20:33
-
20:14
-
20:07
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:44
-
19:41
-
19:36
-
19:16
-
18:55
-
18:37
-
18:29
-
18:23
-
18:17
-
18:17
-
17:56
-
17:45
-
17:45
-
17:39
-
17:29
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
16:59
-
16:59
-
16:53
Партнерский контент