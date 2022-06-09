Уткин: Федотов дал добро на работу в «Сочи», а потом стал искать новую. Это не по понятиям

Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал возможное назначение тренера «Сочи» Владимира Федотова в другой российский клуб.

«После получения предложения по продлению контракта от «Сочи» Федотов ринулся искать работу. Это не по понятиям – сообщить свои требования, получить ответ «да» и потом куда-то ещё ринуться. Сейчас он бегает по разным клубам. За этим крайне забавно наблюдать», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Ранее русскоязычная версия интернет-портала Transfermarkt признала наставника «Сочи» Владимира Федотова лучшим тренером Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Под его руководством клуб впервые завоевал серебряные медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что тренер может возглавить ЦСКА.