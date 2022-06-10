Лига наций УЕФА сезона-2022/2024: расписание матчей 10 июня
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Сегодня, 10 июня, состоятся матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 в Лигах A, B, C, D.
Лига А (группа 1)
- Австрия – Франция (Вена, 21:45 мск);
- Дания – Хорватия (Копенгаген, 21:45 мск);
Лига В (группа 2)
- Албания – Израиль (Тирана, 21:45);
Лига С (группа 3)
- Азербайджан – Словакия (Баку, 19:00 мск);
- Беларусь – Казахстан (Нови-Сад, 21:45 мск);
Лига D (группа 1)
- Молдавия – Латвия (Кишенев, 19:00 мск);
- Андорра – Лихтенштейн (Андорра-ла-Велья, 21:45).
Напомним, лидером Лиги А группы 1 является Дания (6). На втором месте – Австрия (3). У Франции и Хорватии по одному очку. Вторую группу лиги В возглавляет Исландия (2), а у Албании и Израиля по одному очку, при этом в группе играют лишь три команды из-за дисквалификации России.
В Лиге С группе 3 лидирует Казахстан (6). В первой группе Лиги D лидирует Латвия (6).
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