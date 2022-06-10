В ФНЛ-2022/2023 сыграют 18 команд, решение должен утвердить РФС

Президиум Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принял решение об участии 18 команд в розыгрыше чемпионата сезона-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба лиги в телеграм-канале. В предыдущем сезоне в ФНЛ выступало 20 команд.

«В пятницу, 10 июня, состоялось заседание президиума Футбольной национальной лиги, которое прошло в режиме видеосвязи.



На нём было принято решение, что в следующем сезоне в первом дивизионе ФНЛ примут участие 18 команд. Датой начала турнира выбрано 17 июля. Проект календаря будет опубликован позднее.



Обмен командами между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 планируется осуществлять в формате 4 на 4, обмен с РПЛ сохранить в действующем формате: два клуба выходят в Премьер-Лигу напрямую, ещё два играют в стыковых матчах.



Также лига предлагает вернуться к историческим названиям турниров: Первая и Вторая лиги. Окончательные решения утверждает бюро исполкома Российского футбольного союза», — сказано в заявлении.