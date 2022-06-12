Стерлинг может продолжить карьеру в «Челси»

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в лондонский «Челси», сообщает Mirror.

По сведениям источника, футболист сборной Англии недоволен своим положением в клубе и хочет получать постоянную игровую практику в преддверии грядущего чемпионата мира в Катаре, а приход в клуб Хулиана Альвареса и Эрлинга Холанда ещё больше увеличивает конкуренцию за место в стартовом составе.

«Горожане» будут готовы отпустить своего футболиста за компенсацию около € 60 млн, а сам Стерлинг согласится на переход в «Челси» только в случае личной гарантии места в стартовом составе от главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля.

Напомним, Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» в 2015 году. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 30 матчах английской Премьер-лиги, забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

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