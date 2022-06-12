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Грузия не сумела обыграть Болгарию в матче Лиги наций

Грузия не сумела обыграть Болгарию в матче Лиги наций
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Сегодня, 12 июня, на стадионе «Динамо-Арена – Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия) в рамках четвёртого тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Грузии принимала соперника по Лиге С, группе 4 – национальную команду Болгарии. Сборные сыграли вничью – 0:0.

Соперниками национальных команд Болгарии и Грузии по Лиге С, группе 4 являются сборные Северной Македонии и Гибралтара. Лидер группы — Грузия, у нее 10 очков. Вторая – Северная Македония (7), третья – Болгария (3). На последнем месте – Гибралтар (1).

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 4-й тур
12 июня 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 0
Болгария
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