Менди может покинуть «Реал» из-за перехода Рюдигера

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Bild со ссылкой на AS.
По сведениям источника, причиной продажи футболиста может стать приход в команду экс-защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера, который должен занять место в центре обороны мадридского клуба, а игравший там Давид Алаба будет переведён на левый фланг, где играл Менди.
27-летний Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» в 2019 году. С тех пор французский защитник в 105 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал девять результативных передач. Соглашение между Ферланом и «сливочными» рассчитано до 2025 года.
Ранее сообщалось об интересе к Менди со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
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