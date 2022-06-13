Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Менди может покинуть «Реал» из-за перехода Рюдигера

Менди может покинуть «Реал» из-за перехода Рюдигера
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает Bild со ссылкой на AS.

По сведениям источника, причиной продажи футболиста может стать приход в команду экс-защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера, который должен занять место в центре обороны мадридского клуба, а игравший там Давид Алаба будет переведён на левый фланг, где играл Менди.

27-летний Менди перешёл в «Реал» из «Лиона» в 2019 году. С тех пор французский защитник в 105 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал девять результативных передач. Соглашение между Ферланом и «сливочными» рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось об интересе к Менди со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Фанаты прорываются на финал Лиги чемпионов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022