Стал известен 31 из 32 участников ЧМ-2022 в Катаре

Определилась 31 из 32 сборных, которые выступят на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Среди европейских сборных на ЧМ-2022 выступят Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария и Уэльс.
Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай.
Африка: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис.
Азия: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония, Австралия.
Северная Америка: Канада, США, Мексика.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Завтра, 14 июня, определится последний участник предстоящего чемпионата мира. Сборная Коста-Рики сыграет со сборной Новой Зеландии. Встреча состоится на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане (Катар). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 мск.
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