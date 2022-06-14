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Кристенсен — о своём переходе в «Барселону»: нужно ещё немного подождать

Кристенсен — о своём переходе в «Барселону»: нужно ещё немного подождать
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Датский защитник Андреас Кристенсен высказался о своём будущем. Недавно футболист покинул «Челси», а главным претендентом на него считается «Барселона».

«Я знаю, где я должен играть. Когда будет какое-то официальное объявление? Надеюсь скоро. Но я уже давно знал, что собираюсь делать дальше. Я просто жду подходящего момента, чтобы сообщить это. К сожалению, всё зависит не только от меня. Есть и другие аспекты, которые должны стать на свои места.
Что я отвечу на поздравления с переходом в «Барселону»? Я промолчу и скажу, что нужно ещё немного подождать (улыбается).

«Барселона» — это один из крупнейших клубов Европы. Я думаю, что независимо от проблем и сложностей, это по-прежнему один из самых больших клубов в мировом футболе», — приводит слова Кристенсена BT.

Футболисты, которые ушли из «Барселоны» и раскрылись:

«Барселона» разлагается. Странные ходы клуба льются бесконечным потоком «Барселона» разлагается. Странные ходы клуба льются бесконечным потоком
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