Мостовой: слова Каттани, что Абаскаль один из самых перспективных в Европе — глупость

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание спортивного директора «Спартака» Луки Каттани о том, что новый главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль является одним из самых перспективных тренеров в Европе.



«Громкие ли слова, что Абаскаль — один из самых перспективных в Европе? Конечно. Что это такое? Откуда он знает, что он один из самых перспективных? Приведу хороший пример — драфт НХЛ. Чтобы попасть на драфт, за каждым парнем следят как минимум два года. Когда его называют перспективным, до этого он набирает в 50 играх более 100 очков два или три сезона подряд. Вот это я могу понять. Так же в футболе: вышел в 17-18 лет, два года хорошо провёл, забивал и отдавал — можно назвать перспективным.



Где здесь перспектива? То, что он молодой? Я в 30 лет тоже был молодой и перспективный для работы в медучреждении. В 20, 30, 40 ты перспективный. В 50 лет я уже не перспективный. Такая глупость», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.