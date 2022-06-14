Мостовой: слова Каттани, что Абаскаль один из самых перспективных в Европе — глупость

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывание спортивного директора «Спартака» Луки Каттани о том, что новый главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль является одним из самых перспективных тренеров в Европе.
«Громкие ли слова, что Абаскаль — один из самых перспективных в Европе? Конечно. Что это такое? Откуда он знает, что он один из самых перспективных? Приведу хороший пример — драфт НХЛ. Чтобы попасть на драфт, за каждым парнем следят как минимум два года. Когда его называют перспективным, до этого он набирает в 50 играх более 100 очков два или три сезона подряд. Вот это я могу понять. Так же в футболе: вышел в 17-18 лет, два года хорошо провёл, забивал и отдавал — можно назвать перспективным.
Где здесь перспектива? То, что он молодой? Я в 30 лет тоже был молодой и перспективный для работы в медучреждении. В 20, 30, 40 ты перспективный. В 50 лет я уже не перспективный. Такая глупость», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 июня 2022
-
14:20
-
14:16
-
14:15
-
14:04
-
13:58
-
13:50
-
13:42
-
13:40
-
13:38
-
13:36
-
13:29
-
13:28
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:08
-
13:07
-
13:04
-
12:57
-
12:57
-
12:53
-
12:50
-
12:43
-
12:41
-
12:39
-
12:34
-
12:34
-
12:31
-
12:31
-
12:29
-
12:26
-
12:26