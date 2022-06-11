Как изменились шансы красно-белых в РПЛ после ухода Ваноли и при чём тут Дзюба?

Без величия, но с трофеем: что ждёт «Спартак» при Абаскале

Паоло Ваноли всё-таки сломался под давлением семьи и принял решение покинуть московский «Спартак». Оно оказалось неожиданным, ведь за короткий промежуток времени специалист успел даже полюбиться большинству болельщиков красно-белых. Итальянский тренер чудесным образом спас сезон, ставший для клуба юбилейным.

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Под руководством Ваноли команда выиграла Кубок России впервые за 19 лет, а сам наставник эмоционально привязался к коллективу. В начале его работы в РПЛ многие сомневались, что такой спокойный человек сможет дать волю эмоциям. В результате многие ошиблись. Как переживал Паоло в каждом очередном матче за своих подопечных, дорогого стоит.

Впрочем, рубеж пройден. Теперь у итальянца есть трофей из России, тем самым он положил начало профессиональной карьере. На этот раз личной, уже без помощи громкой персоны Антонио Конте. Теперь и без «Спартака». Остаётся только пожелать Паоло дальнейших успехов.

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Как только Ваноли объявил о завершении работы в «Спартаке», на его место тут же приняли Гильермо Абаскаля. Причём объявили об этом незамедлительно. Не было ли решение поспешным? В молодости испанский специалист пробовал себя в роли футболиста, но был слишком упёртым парнем и не шёл на поводу у тренеров.

В итоге ему не нравилось то, что от него просили наставники. Он считал, что понимает лучше них, как нужно играть в футбол. Потому выбрал тренерскую карьеру. Является воспитанником академии «Барселоны» и «Севильи». Новому специалисту «Спартака» 33 года, а он успел поработать в нескольких клубах: «Кьяссо», «Лугано», «Асколи», «Волос». Последним местом работы испанца был «Базель».

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Работа со «Спартаком» станет первым настоящим испытанием. Учитывая, сколько тут дел, слабо верится в успех такой задумки. Руководство красно-белых поспешило искать замену, но теперь обратного пути нет, придётся дать шанс молодому тренеру.

Любопытно, что на родине Абаскаль сразу попал под волну критики за свой выбор. Ежедневно ему бросают оскорбления, негодование и просьбы не возвращаться в Испанию никогда. Теперь в своей стране он стал чужим, но и российские болельщики не спешат принять Гильермо. Посмотрим, что будет дальше.

Как долго проработает новый тренер в «Спартаке»?

Возглавить красно-белых – это сомнительное занятие, ведь это самый скоростной клуб по сменам тренерского штаба. После увольнения Олега Кононова в сентябре 2019 года здесь успел поработать Тедеско (немец), Руй Витория (португалец) и Ваноли (итальянец). Сможет ли испанец продержаться дольше своих коллег?

Ответ на этот вопрос поспешили дать эксперты букмекерских контор. Они практически не сомневаются в том, что Абаскаль не проработает дольше одного сезона. На увольнение наставника до конца сезона-2022/2023 предлагают коэффициент 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Есть даже расклад на то, что Гильермо покинет пост главного тренера до Нового года. Поставить на такой вариант можно за 2.00.

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Впрочем, не всё так категорично. Букмекеры не исключают и долгосрочного сотрудничества между «Спартаком» и Абаскалем. Если ему удастся задержаться на два сезона, то он вполне может выиграть Суперкубок, Кубок России или Премьер-Лигу. Такой исход букмекерские конторы оценили в 2.00.

Не исключено, что испанец возьмёт любой из трёх трофеев уже в этом году. Причём неважно, какой именно. Поставить на такой вариант в букмекерских конторах можно за вкусные 2.75. В случае, если такое случится, выигрыш со ставки в 1000 рублей составит 2750 рублей.

Чемпионство в РПЛ будет дальше от Абаскаля в «Спартаке», чем от «Сочи»

Большинство экспертов букмекерских контор склоняются к тому, что красно-белые при руководстве Гильермо Абаскаля проведут сезон-2022/2023 хуже сочинцев. Как всегда, явный фаворит – «Зенит». Этому уже не удивляется, пожалуй, никто. Впрочем, причины на то серьёзные. Состав у петербуржцев остаётся сильнейшим.

На победу петербуржцев в РПЛ предлагают коэффициент 1.40. А вот вероятность успеха московского «Спартака» с новым главным тренером эксперты оценили ниже вероятности успеха московского «Динамо» и «Сочи», предложив коэффициент 15.00. То есть всего лишь 6% вероятности. К слову, ровно столько же шансов будет у ЦСКА.

Место «Спартаку» в топ-5 гарантировано

Стоит отметить, что букмекерские конторы оценили шансы забраться в пятёрку лучших красно-белых не так низко. Причём несмотря на быструю смену тренера, у которого отсутствует серьёзный опыт работы. Не послужил внушительной причиной и неважный прошедший сезон.

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«Спартак» поставили в первую пятёрку главных претендентов на титул чемпионов в РПЛ. Предполагаемое место, которое могут занять красно-белые, – со второго по пятое. Поставить на такой вариант развития событий все желающие могут за коэффициент 1.37 — 72% вероятности.

Строго говоря, даже такой прогноз выглядит вполне реалистично, потому что в сезоне-2021/2022 красно-белые явно выглядели хуже. Болельщикам хочется верить в то, что Абаскаль выстрелит и завоюет трофей, хотя факты говорят совершенно о другом.

С другой стороны, Паоло Ваноли уже построил команду и вселил в неё уверенность, добыв победу в Кубке России впервые за долгие годы. Гильермо остаётся просто не потерять то, что уже построено. Возможно, и с ходу внедрить свои наработки.

Шансы защитить звание обладателя Кубка России

Единственным достижением красно-белых в сезоне-2021/2022 стал Кубок России. Добиться этого удалось благодаря активной работе Паоло Ваноли, однако теперь у команды новый тренер. Гильермо Абаскаль обязан защитить титул и постараться довести команду как можно ближе к финалу.

По мнению букмекеров, шансы у новых подопечных испанца будут. На выигрыш в следующем розыгрыше Кубка России со «Спартаком» предлагают поставить с коэффициентом 8.00. Любопытно, что ровно такие же шансы на титул имеют все остальные большие московские команды.

При чём тут Дзюба? О чём шепчутся букмекеры

Эксперты букмекерских контор предлагают интересный вариант для ставок. В коэффициент 15.00 они оценили возможность перехода Артёма Дзюбы в стан красно-белых. А точнее, его возвращение. Ставка выглядит следующим образом: «Артём Дзюба забьёт за «Спартак» Москва – да». Хотя вряд ли такой сюрприз по достоинству оценят болельщики, потому что с форвардом у них сложные отношения.

Есть ли вероятность, что Гильермо вообще пригласит в трансферное окно лучшего бомбардира сборной России? Испанец открыто говорит о том, что выбирает только тех, кто активно и много работает, выкладывается по максимуму на тренировках. Прошлое место работы – «Базель», где предпочтение отдают скоростным атакам. Также наставник успел поработать в Италии, тогда ещё футбол там был сосредоточен на защите.

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По словам Абаскаля, ему больше нравится именно испанская модель тактики. Её он и будет продвигать в «Спартаке». В первую очередь это атакующий стиль и владение мячом. С такими планами вряд ли ему подойдёт Дзюба. К тому же нападающий «Зенита» уже не может вступать открыто в единоборства и всё чаще выбирает пеший футбол.

Плюс ко всему это нанесёт сокрушительный удар по авторитету испанца в глазах болельщиков. Обидно, что нельзя поставить на то, что его перехода в столичную команду не случится в сезоне-2022/2023.

Первый трофей Абаскаля в России не за горами?

9 июля должен пройти Суперкубок России, в котором встретятся «Зенит» и «Спартак». Именно с этим предстоящим матчем может быть связано столь быстрое принятие решения о назначении нового тренера. Абаскаль должен успеть за короткий срок вникнуть в работу и изучить красно-белых, чтобы подготовиться к важной игре.

Приближающаяся встреча уже кипит скандалами и недовольством. Такие матчи должны проходить на нейтральной территории, но принято решение сыграть его в Санкт-Петербурге. Беснуются все — даже музыканты.

В крайне эмоциональных условиях предстоит начать полноценно руководить «Спартаком» испанскому специалисту. Тем интереснее будет наблюдать, что из этого получится. Справится ли с давлением Гильермо, который впервые оказался в таком тяжёлом положении?

С уходом Ваноли котировки букмекеров на Суперкубок не изменились. Они продолжают верить в успех хозяев поля и предлагают поставить на них за 1.66, тогда как победа «Спартака» оценивается в 5.50. Также есть возможность поставить на то, что обладателем трофея станет московский клуб, но необязательно в основное время. Дают за это коэффициент 3.50 — 28% вероятности.

Остаётся только пожелать удачи Гильермо Абаскалю в непростой ситуации, когда он обязан справиться с давлением и решить все проблемы самого популярного клуба страны. Впереди у него много работы. Если испанец продержится дольше своих предшественников и отработает хотя бы полноценный сезон – это уже будет большим достижением!

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