В «Уфе» отреагировали на новость, что Томаров будет исполнять обязанности главного тренера

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на информацию, согласно которой исполняющим обязанности главного тренера команды будет Сергей Томаров.

«Я ничего подтверждать или опровергать не буду», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Сергей Томаров будет исполнять обязанности главного тренера «Уфы». Напомним, Томаров уже работал в структуре «Уфы» старшим тренером, исполнял обязанности наставника основной команды, а также руководил молодёжной командой клуба.

В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».