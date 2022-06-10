Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» может обзавестись спонсором из Индонезии

«Уфа» может обзавестись спонсором из Индонезии
Комментарии

«Уфа» может обзавестись новым спонсором. Один из пользователей социальных сетей с никнеймом Arya Bringhappiness оставил сообщение под постом команды, намекнув, что может помочь с привлечением индонезийских спонсоров.

«Уфа ваш футбольный клуб банкрот? Если он обанкротится, то я индонезийец в России, я приглашу индонезийских бизнесменов купить ваш клуб, как мы, индонезийцы, купили миланский «Интер» и «Лечче» в Италии. и Индонезийская спортивная одежда также хочет помочь спонсировать ваш клуб в лиге ФНЛ в следующем сезоне», — написал Arya.

Через несколько дней предпринимателю удалось провести переговоры с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым и спортивным директором башкирской команды Ильдусом Бигловым.

Новость по теме
«Уфа» объявила о переходе защитника Юрия Журавлёва в «Ахмат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022