«Уфа» может обзавестись спонсором из Индонезии
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«Уфа» может обзавестись новым спонсором. Один из пользователей социальных сетей с никнеймом Arya Bringhappiness оставил сообщение под постом команды, намекнув, что может помочь с привлечением индонезийских спонсоров.
«Уфа ваш футбольный клуб банкрот? Если он обанкротится, то я индонезийец в России, я приглашу индонезийских бизнесменов купить ваш клуб, как мы, индонезийцы, купили миланский «Интер» и «Лечче» в Италии. и Индонезийская спортивная одежда также хочет помочь спонсировать ваш клуб в лиге ФНЛ в следующем сезоне», — написал Arya.
Через несколько дней предпринимателю удалось провести переговоры с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым и спортивным директором башкирской команды Ильдусом Бигловым.
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