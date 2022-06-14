Нидерланды обыграли Уэльс благодаря голу на 90+3-й минуте

Сегодня, 14 июня, проходил матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A4 между Нидерландами и Уэльсом. Сильнее оказались подопечные Луи ван Гала — финальный свисток арбитра зафиксировал их победу со счётом 3:2.
На 17-й минуте Ноа Ланг после передачи Винсента Янссена открыл счёт в противостоянии. Спустя шесть минут Коди Гакпо укрепил преимущество голландцев. На 26-й минуте Бреннан Джонсон сократил отставание своей команды — Гарри Уилсон выступил в роли ассистента. На 90+2-й минуте Гарет Бэйл реализовал пенальти, однако после этого Мемфис Депай успел поразить сетку ворот соперника и принёс своей команде победу.
В одной группе с Нидерландами и Уэльсом выступают сборные Бельгии и Польши, которые тоже сыграли сегодня. Подопечные Луи ван Гала лидируют в этом квартете.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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