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Нидерланды обыграли Уэльс благодаря голу на 90+3-й минуте

Нидерланды обыграли Уэльс благодаря голу на 90+3-й минуте
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Сегодня, 14 июня, проходил матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A4 между Нидерландами и Уэльсом. Сильнее оказались подопечные Луи ван Гала — финальный свисток арбитра зафиксировал их победу со счётом 3:2.

На 17-й минуте Ноа Ланг после передачи Винсента Янссена открыл счёт в противостоянии. Спустя шесть минут Коди Гакпо укрепил преимущество голландцев. На 26-й минуте Бреннан Джонсон сократил отставание своей команды — Гарри Уилсон выступил в роли ассистента. На 90+2-й минуте Гарет Бэйл реализовал пенальти, однако после этого Мемфис Депай успел поразить сетку ворот соперника и принёс своей команде победу.

В одной группе с Нидерландами и Уэльсом выступают сборные Бельгии и Польши, которые тоже сыграли сегодня. Подопечные Луи ван Гала лидируют в этом квартете.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 4. 4-й тур
14 июня 2022, вторник. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
3 : 2
Уэльс
1:0 Ланг – 17'   2:0 Гакпо – 23'   2:1 Джонсон – 26'   2:2 Бэйл – 90+2' (пен)   3:2 Депай – 90+3'
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