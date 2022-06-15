Витинья может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Порту» Витору «Витинье» Феррейре.
Как сообщает Record, «красные дьяволы» являются главными претендентами на 22-летнего португальца. Игрок готов сменить клубную прописку и переехать в Англию для дальнейшего продолжения своей карьеры. Переход может быть осуществлён, если команда из Манчестера заплатит сумму отступных в контракте футболиста, которая составляет € 40 млн. Клубы уже находятся в стадии переговоров.
В сезоне-2021/2022 молодой игрок провёл за «Порту» 47 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Его контракт с «драконами» рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, в сезоне-2020/2021 футболист уже выступал в Англии. Тогда была аренда в «Вулверхэмптон».
- 15 июня 2022
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