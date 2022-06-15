Бывший полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подписал контракт с «Зенитом». Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.
«Контракт подписан», – цитирует Медведева «Спорт-экспресс».
«Спартак» решил не продлевать контракт с 25-летним хавбеком, поэтому Бакаев покинул команду на правах свободного агента.
25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. За основу «Спартака» Зелимхан дебютировал в 2015 году. За красно-белых Бакаев провёл 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. В 2017 году Бакаев стал в составе «Спартака» победителем Суперкубка России, в 2018-м взял бронзу РПЛ, а в 2021 году — серебряные медали чемпионата. В 2022-м полузащитник выиграл Кубок России.
В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.
- 15 июня 2022
-
13:22
-
13:10
-
13:07
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:57
-
12:56
-
12:51
-
12:48
-
12:48
-
12:44
-
12:44
-
12:40
-
12:39
-
12:37
-
12:32
-
12:29
-
12:22
-
12:20
-
12:16
-
12:00
-
11:55
-
11:53
-
11:47
-
11:40
-
11:35
-
11:34
-
11:34
-
11:27
-
11:14
-
11:03
-
11:02
-
10:57
-
10:56