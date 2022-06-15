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«Челси» хочет обменять Жоржиньо на игрока «Ювентуса» Мериха Демирала

«Челси» хочет обменять Жоржиньо на игрока «Ювентуса» Мериха Демирала
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«Челси» рассматривает вариант с обменом полузащитника клуба Жоржиньо на центрального защитника «Ювентуса» Мериха Демирала. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

Мерих Демирал в минувшем сезоне играл на правах аренды за итальянскую «Аталанту». Бергамаски не стали пользоваться опцией выкупа игрока сборной Турции, которая составляла € 18 млн. Также сообщается, что главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри не видит Демирала в составе итальянского клуба.

В минувшем сезоне Демирал провёл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого игрока обороны в € 25 млн.

Жоржиньо провёл за «Челси» в минувшем сезоне 47 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

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