Модрич — о Марсело: легенда футбола и «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич назвал Марсело легендой мадридского клуба.

«Брат, для меня было честью играть с тобой и побеждать вместе с тобой. Спасибо тебе за всё, что ты сделал для меня с момента моего переезда. Ты легенда футбола и «Реала». Будем по тебе скучать. Всего тебе наилучшего», – написал хорват в своей социальной сети.

Напомним, Марсело стал игроком «сливочных» в 2007 году. С тех пор защитник принял участие в 545 матчах во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 103 результативные передачи. Соглашение с бразильским футболистом истекло по окончании сезона-2021/2022. Ранее стороны объявили, что оно не будет продлено.

Вместе с «Реалом» Марсело выиграл 25 трофеев. Это рекордный показатель в истории команды.