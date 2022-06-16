Газзаев оценил слова Владимира Федотова о желании работать в ЦСКА как можно дольше

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил слова нового наставника клуба Владимира Федотова о желании работать в московской команде как можно дольше.



«К сожалению, за последние полтора года в ЦСКА поменялось четыре тренера. Конечно, при такой миграции ни один клуб никогда не добьётся стабильных результатов. Когда нет стабильности — нет ни результата, ни качества игры. А результат зависит от качества игры.



Поэтому для того, чтобы дольше работать в клубе, надо каждый год выигрывать чемпионат, кубок. Будет результат — будет долголетие. От чего зависит успех? ЦСКА — клуб, у которого есть амбиции, традиции. Он всегда претендует на самые высокие места, победу в национальном первенстве, на успешное выступление в европейских кубках. Это и есть степень долголетия в команде», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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