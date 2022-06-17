«Крылья Советов» объявили об уходе защитника Божина

Защитник Сергей Божин покидает самарские «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

«Божин выступал за «Крылья» с 2011 по 2017 год, а затем вернулся в клуб в 2020 году. Вместе с Сергеем «Крылья» заняли 1-е место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и вернулись в Российскую Премьер-Лигу, а также дошли до финала Кубка России. На счету Божина — 76 игр и три гола за нашу команду.



Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Сергея Божина за выступления в составе самарской команды и желает удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении команды.

Позднее «Крылья Советов» объявили о выходе команды из отпуска. Вместе с основным составом на сборы отправятся вратарь Даниил Веселов и полузащитник Артур Арустамян. Оба игрока находятся на просмотре.