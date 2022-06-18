Сразу три клуба претендуют на Артуро Видаля
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Сразу три клуба претендуют на чилийского полузащитника «Интера» Артуро Видаля, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.
По информации источника, «Фламенго», «Бока Хуниорс» и «Эр-Райян» претендуют на игрока сборной Чили. Источник сообщает, что для полузащитника приоритетным вариантом является продолжение карьеры в Бразилии.
Напомним, Видаль перешёл в «Интер» из «Барселоны» в 2020 году. В минувшем сезоне чилийский футболист принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал две результативные передачи. С 2007 года Видаль вызывается в национальную команду Чили.
«Интер» в 38 матчах набрал 84 очка и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии по итогам сезона-2021/2022.
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