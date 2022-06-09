Артуро Видаль близок к переходу во «Фламенго»

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль, с большой долей вероятности, станет игроком «Фламенго», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.



По информации источника, футболист заключит с бразильским клубом контракт, рассчитанный на два года. В ближайшее время состоится итоговая встреча сторон, во время которой будет подписано соглашение.

Напомним, Видаль перешёл в «Интер» из «Барселоны» в 2020 году. В минувшем сезоне чилийский футболист принял участие в 28 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал две результативные передачи. С 2007 года Видаль вызывается в национальную команду Чили.

«Интер» в 38 матчах набрал 84 очка и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии по итогам сезона-2021/2022.