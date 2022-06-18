«МЮ» хочет, чтобы «Барселона» снизила цену на де Йонга

«Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы «Барселона» снизила цену на полузащитника сборной Нидерландов Френки де Йонга, сообщает The Guardian.



По информации источника, английский клуб всё ещё хочет заполучить хавбека из «Барселоны». Английский клуб хочет, чтобы цену на игрока снизили. Испанцы просят за де Йонга около € 85 млн.



Напомним, с сезона-2022/2023 английскую команду будет тренировать Эрик тен Хаг, который работал с нидерландским футболистом в «Аяксе». Именно тен Хаг настаивает на подписании де Йонга.



Де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне нидерландский полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. С 2018 года де Йонг вызывается в сборную Нидерландов.