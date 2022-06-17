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Трансферы лета-2022, «Барселона», «Манчестер Юнайтед» – что с будущим Френки де Йонга, подробности, что известно

Очень странные дела Френки де Йонга. Самый непредсказуемый сериал лета
Вячеслав Опахин
Какое будущее ждёт Френки де Йонга?
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Вернёт ли 021 свою суперсилу, чтобы остановить панику жителей Манчестера?

У лучшего (пока) сериала лета, четвёртого сезона «Очень странных дел», появился конкурент. Если вы ещё не видели, что стряслось в Хоукинсе, у нас есть рецензия, которая добавит мотивации к просмотру. А если вы настолько счастливый человек, что вообще не знакомы с этим сериалом, могу поздравить: есть шанс провести пару десятков великолепных часов. И чуть помучиться на третьем сезоне.

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Так вот, другой сериал — о Френки де Йонге. Летом 2019 года казалось, что «Барселона» приобретает полузащитника-трансформера. Помесь Бускетса, Хави и Иньесты, способного замкнуть на себе всю полузащиту. € 86 млн выглядели адекватной ценой, даже удачной. И вот, три сезона спустя, непонятно, где Френки начнёт сезон четвёртый.

Инсайды скачут по пиковым точкам:

  • В один день появляется информация, что Френки мечтает вернуться к работе с Эриком тен Хагом, а вскоре следует сообщение, насколько Френки счастлив в «Барсе» с Хави.
  • Пишут, что «Барселона» обязана продать игрока, чтобы решить финансовые проблемы, но тут же: никаких финансовых проблем нет, де Йонг остаётся.
  • «Манчестер Юнайтед» заплатит € 70 млн — «Манчестер Юнайтед» считает € 50 млн максимальной суммой.
  • Френки и «МЮ» согласовали личный контракт. Днём позже: Френки хочет поработать с Гвардиолой в «Сити».
  • После сделки с 49,9% компании «Barça Licensing & Merchandising», клуб заработает 200 млн евро. Однако всё равно вынужден будет продавать.

Понятно, что многие инсайдеры — просто ребята, которые шарашат по разным событиям, авось куда-то попадёшь. Однако факт предметного интереса «Юнайтед» и вариант с уходом Френки подтверждает, например, Фабрицио Романо.

Попробуем разобраться, что за странные дела творятся.

Доволен ли Френки своей ролью в «Барселоне» и отношением клуба?

Важное качество де Йонга — скромность. То, что этот парнишка с классической причёской старается в обыденной жизни не выделяться, подтверждают все. «После перехода в «Аякс» он получил «Мерседес», но не показал его друзьям — стеснялся», — вспоминает его агент Али Дурсун. Так что мы не знаем, что на самом деле Френки думает о сложившейся ситуации.

В медиаполе он появляется чаще всего вынужденно, например, после матчей. На вопросы отвечает подчёркнуто уважительно: «Всегда льстит, когда такие клубы, как «МЮ» проявляют интерес к тебе. Но сейчас я нахожусь в лучшем клубе мира и чувствую себя хорошо. Так что никаких новостей». Либо скромно отшучивается.

Френки де Йонг

Френки де Йонг

Фото: Getty Images

«Барселона» в ответ не даёт ему каких-либо гарантий. Выступая на людях, функционеры клуба говорят, что решают экономические проблемы. Источники сообщают, что «Барсе» придётся продавать игроков и освобождать зарплатную ведомость. Иначе не провернуть сделки даже со свободными агентами (Андреас Кристенсен), а уж тем более не выкупить Роберта Левандовского.

Так что «Барселона» не то чтобы сливает Френки, это тот самый случай, когда все всё понимают. Де Йонг — самый ценный актив, с которым клуб готов расстаться. Ключевой момент: без особого сожаления.

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За три сезона №21 не стал для «Барсы» тем самым краеугольным камнем полузащиты. Хотя играл он более-менее постоянно при любом тренере. Вальверде, Сетьен пытались строить игру вокруг него — выходило так себе. Иронично (хотя и неудивительно), что ярко вспыхнул Френки при голландце Рональде Кумане.

Да, Френки оказался в клубе в период шторма. Да, им часто затыкали дыры и, возможно, не объясняли конкретную роль. В масштабах клуба это издержки. Важно, что для Хави этот игрок вовсе не обязательный. Плохие новости для Френки и в том, что школьники Гави и Педри выглядят предпочтительнее. Помимо того, что они воспитанники, они совсем молоды (17 и 19 лет) и статистику выбивают уже круче.

Гави и Педри

Гави и Педри

Фото: Getty Images

Так что понять «Барселону» можно: Френки 25 лет, пусть он и выглядит как отличник из класса того же Гави. Если его карьера будет развиваться так и дальше, де Йонг будет только терять в стоимости. А он зарабатывает € 10 млн в год.

Хотя «Барса» и так пытается урезать его зарплату сразу на 50%. Каким бы скромным Френки ни был, вряд ли такое предложение добавляет ему лояльности и позитивного настроя. Даже если это исключительно выдумки, выглядят они как намёк.

Есть ли у Френки суперсила? Или это переоценённый игрок?

«Танцы» «Барсы» и «МЮ» понятны: первым нужно заработать максимум денег, вторые понимают, что можно получить хороший дисконт.

Опять же, в плюс «Барсе» характер Френки — он не форсирует события и просто ждёт. Агент Али Дурсун тоже работает в стелс-режиме. При этом с «МЮ» у него отличные отношения — среди его клиентов Донни ван де Бек и Виктор Линделëф.

Но и «МЮ» осознаёт силу своей позиции. За Френки уже не стоит очередь, как было в 2019-м. Мелькают слухи о «ПСЖ», но он необходим Парижу ещё меньше, чем «Барселоне». Внезапно объявившийся «Сити» выглядит более реалистично, хотя пока кажется, что это метод давления на «Юнайтед».

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Самый очевидный вариант: воссоединение с Эриком тен Хагом. И в этом главный вопрос, вернёт ли тренер Френки в число лучших полузащитников мира? Есть косвенное подтверждение, что в понятной системе и с чёткими задачами де Йонг преобразится. Луи ван Гал не только оценил его как исключительно важного игрока для сборной Нидерландов, но и «повесил» ценник в € 112 млн. В национальной команде Френки играет на автомате и может подключать суперсилу.

Френки де Йонг в сборной

Френки де Йонг в сборной

Фото: Getty Images

Однако «МЮ» до автоматизма ещё далеко, и риски немалые. Френки придётся довериться тен Хагу и ввязаться в проект по восстановлению «Юнайтед». Поиграть сезон в Лиге Европы — меньшая из проблем, это даже плюс, что ожидания в целом от команды будут не так высоки. А вот за самим Френки будут смотреть особенно внимательно. На поле, ожидая необычных ходов и влияния — всё-таки это любимчик тренера и один из самых высокооплачиваемых игроков. За пределами стадиона — просто потому, что английская пресса это вам не улыбчивые голландские и испанские журналисты. Опять не самая комфортная среда.

Есть и банальная игровая проблема: Френки требуется рядом опорник, выжигающий пространство и подчищающий косяки. Скотт Мактоминей и сам может провалиться, будущее молодого Джеймса Гарнера пока неизвестно, а Н'Голо Канте даже при трудностях с контрактом — вне доступа.

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Встроиться в механизм Гвардиолы — такой путь выглядит более спокойным. Тем более Пеп звал игрока в Манчестер ещё в 2019-м. Это игрок его стиля, и даже скромность и покорность — в плюс.

Не то чтобы Френки очень нужен «Сити», но, если Бернарду Силва рвётся в «Барсу», может получиться неплохой обмен. Да и увести у соседа за одно лето второго игрока (Холанд), на которого тот засматривался, — что может быть приятнее?

В итоге перед некогда одним из самых перспективных хавбеков планеты развилка. Попытаться доказать Хави и всем вокруг, что он самодостаточен и может делать разницу в любой системе. Стать частью суперэффективного механизма Гвардиолы. Или пройти стресс-тест и стать символом возрождения «Манчестер Юнайтед».

Финальные эпизоды четвёртого сезона «Очень странных дел» выйдут 1 июля. Сериал о будущем Френки Де Йонга поможет скоротать время.

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