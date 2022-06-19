Директор «МЮ»: мы потратили впустую кучу денег – более £ 1 млрд на трансферы
Поделиться
Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд высказался о трансферной политике клуба.
«Мы потратили впустую кучу денег. «МЮ» потратил на трансферы более £ 1 млрд (€ 1,17 млрд) — больше, чем кто-либо в Европе. Я не в восторге от того, где мы находимся. Хоть это и нелегко, но мы должны разобраться со случившимся.
Нельзя прийти на нашу тренировочную площадку и сказать: «Покажите мне, где здесь находится этот £ 1 млрд». Я не думаю, что мы хорошо распорядились потраченными деньгами», — цитирует Арнольда The Sun.
Напомним, с сезона-2022/2023 английскую команду будет тренировать нидерландский специалист Эрик тен Хаг. По итогам сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Комментарии
- 19 июня 2022
-
00:49
-
00:26
-
00:20
-
00:10
-
00:05
- 18 июня 2022
-
23:36
-
23:34
-
23:26
-
23:19
-
23:08
-
23:07
-
22:39
-
22:34
-
22:26
-
22:12
-
22:08
-
21:50
-
21:45
-
21:14
-
21:12
-
21:03
-
21:00
-
21:00
-
20:40
-
20:26
-
20:20
-
20:20
-
20:08
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:36
-
19:23
-
19:23
-
19:16
Партнерский контент