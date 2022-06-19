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Директор «МЮ»: мы потратили впустую кучу денег – более £ 1 млрд на трансферы

Директор «МЮ»: мы потратили впустую кучу денег – более £ 1 млрд на трансферы
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Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд высказался о трансферной политике клуба.

«Мы потратили впустую кучу денег. «МЮ» потратил на трансферы более £ 1 млрд (€ 1,17 млрд) — больше, чем кто-либо в Европе. Я не в восторге от того, где мы находимся. Хоть это и нелегко, но мы должны разобраться со случившимся.

Нельзя прийти на нашу тренировочную площадку и сказать: «Покажите мне, где здесь находится этот £ 1 млрд». Я не думаю, что мы хорошо распорядились потраченными деньгами», — цитирует Арнольда The Sun.

Напомним, с сезона-2022/2023 английскую команду будет тренировать нидерландский специалист Эрик тен Хаг. По итогам сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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