Погба — о «МЮ»: как можно говорить игроку, что он тебе нужен, но ничего не предложить?

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба раскритиковал «красных дьяволов» за то, что они не предложили ему новый контракт.



«Как можно говорить футболисту, что он тебе нужен, но ничего ему не предложить? Впервые такое вижу», — цитирует Погба Manchester Evening News со ссылкой на документальный фильм Amazon Prime.



Напомним, игрок сборной Франции покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании минувшего сезона и близок к возвращению в туринский «Ювентус». Также французский «ПСЖ» предпринимает попытки подписать футболиста.



В минувшем сезоне Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Погба в € 48 млн.

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