Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» объявил о заключении контракта с 18-летним защитником «Абердина»

«Ливерпуль» объявил о заключении контракта с 18-летним защитником «Абердина»
Комментарии

Защитник «Абердина» Кельвин Рэмси перешёл в «Ливерпуль», сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

Контракт 18-летнего шотландского футболиста с «Ливерпулем» рассчитан на пять лет. Рэмси будет выступать за мерсисайдскую команду под 22-м номером.

В минувшем сезоне Рэмси принял участие в 24 матчах чемпионата Шотландии, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. По итогам сезона-2021/2022 Рэмси был признан лучшим молодым шотландским футболистом. Ранее состав «Ливерпуля» в летнее трансферное окно пополнили Дарвин Нуньес из «Бенфики» и Фабиу Карвалью из «Фулхэма».

«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 92 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».

Новость по теме
Фердинанд выразил разочарование в связи с переходом Нуньеса в «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022