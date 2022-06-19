«Ливерпуль» объявил о заключении контракта с 18-летним защитником «Абердина»
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Защитник «Абердина» Кельвин Рэмси перешёл в «Ливерпуль», сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.
Контракт 18-летнего шотландского футболиста с «Ливерпулем» рассчитан на пять лет. Рэмси будет выступать за мерсисайдскую команду под 22-м номером.
В минувшем сезоне Рэмси принял участие в 24 матчах чемпионата Шотландии, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. По итогам сезона-2021/2022 Рэмси был признан лучшим молодым шотландским футболистом. Ранее состав «Ливерпуля» в летнее трансферное окно пополнили Дарвин Нуньес из «Бенфики» и Фабиу Карвалью из «Фулхэма».
«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 92 очка и занял второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Манчестер Сити».
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